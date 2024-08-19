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Ahırdaki ineğin acı sonu! Kamerada kaydını izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

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Bir çiftlikte güvenlik kamerasına yansıyan görüntü akıllara durgunluk verdi. Yerde yatan inek, yanındaki ineğin bağına takılıp üzerine düşmesi sonucu boğularak telef oldu. Video kaydını izleyenler "Sinirlerim bozuldu", "Gerim gerim gerildim ,nefesim kesildi", "Keşke görmeseydim" şeklinde yorumlar aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez görüntünün kaydedildiği yer bir çiftlik... Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, yerde yatmakta olan ineğin nefessiz kalarak feci şekilde telef olduğu görülüyor.

Görüntülerde ineklerden birinin yerde yattığı diğerinin ise ayakta durduğu görülüyor. Ayaktaki ineğin yerde yatan ineğin bağına takılarak düşmesi sonucu cereyan eden olayda feci son kaçınılmaz oldu. Video kaydını izleyenler yaptıkları yorumlarla şaşkınlıklarını ifade ettiler.

"SİNİRLERİM BOZULDU"

Kısa sürede milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenen görüntünün altına "Kalbim sıkıştı", "Sinirlerim bozuldu", "Gerim gerim gerildim ,nefesim kesildi", "Keşke görmeseydim" şeklinde yorumlar aldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Cem Demirkaya:

kasıtlı boğuyor gibi defalarca izledim. Allah Allah

23
2
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remat tamer:

üsteki gram kıpırdamıyor..direk kesin onu

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Abdullah KARAMAN:

üsttekinin içine cin kaçmış

10
1
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İbrahim Helvacı:

videonun devamında sahibi gelip kurtarıyor

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Eren çetin:

Videonun devamında sahibi gelip kurtarıyor. Onu yazsalardı haber değeri kazanmazdı.

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