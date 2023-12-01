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Ağrı'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı: 2'si ağır, 20 öğrenci yaralandı

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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile kamyonet çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere 20 öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AĞRI'da okul servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 20 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolunda meydana geldi. Özel Ağrı OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T. idaresindeki 04 S 0018 plakalı okul servisi ile N.P. idaresindeki 53 AU 871 plakalı açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü U.T. ile öğrenciler Rabia Aslan, Onur Aslan, İsa Kaya, Aliya Sabuncu, Muhammed Yaka, Mustafa Uzunay, Serkan Küsmü, Güneş Küsmü, Ahmet Yaka, İnci Tabil, Medine Taşdemir, Zeynep Taman, Özcan Yaka, Baran Boztepe, Eyüpcan Çiftçi, Hüseyin Oruç, Ahmet Can İmre, Beyzanur Yaka, Berfin Yaka, Alican Yürük yaralandı.

VALİ KOÇ, ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan öğrencilerden Berfin Yaka ile Alican Yürük, ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç, hastaneye gelip, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Anadolu Lisesi Ağrı Kaza Yaşam Haberler

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