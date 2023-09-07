Afyonkarahisar Emirdağ'da Mevsimlik Tarım İşçilerine Trafik Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mevsimlik tarım işçileri ve servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Eğitime 82 mevsimlik tarım işçisi işçi ve bu işçileri taşımakla görevli 6 servis aracının şoförü katıldı. Gerçekleştirilen eğitimde işçiler ve servis şoförlerine temel trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler yapılırken, emniyet kemeri kullanımı ve direksiyonda cep telefonu ile konuşulmaması gibi konularda bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR