Afyonkarahisar'da Güneş Enerji Santrali Konteynerinde Yangın

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yapımı devam eden güneş enerji santralindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yapımı devam eden güneş enerji santralindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Başmakçı ilçesine bağlı Çevlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurulum aşamasında olan güneş enerji santrali yerleşkesindeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören santral çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Başmakçı Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından konteyner kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR