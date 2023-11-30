Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı karşısında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da hafriyat kamyonunun çarpıp üzerinden geçtiği bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı karşısında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Memet Acet'e (64), M.D. idaresindeki 54 BC 920 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Acet, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Memet Acet'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulunuldu. Memet Acet'in cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.