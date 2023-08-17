Adıyaman Belediyesi Beyaz Masa, Vatandaşların Taleplerini Kayda Almaya Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran beyaz masa, vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor. Depremden bu yana 60 bin 542 talep alınmış, bu taleplerden 57 bin 98'i çözülmüştür.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran beyaz masa, vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlere yönlendiren beyaz masa vardiyalı mesai ile 7/24 görev yapmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin gülen yüzü ve sesi olan beyaz masa ile çağrı merkezi personelleri vatandaşlarla birebir iletişim kurarak ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olurken, sorunlarının çözümünde de yol gösteriyor.

Depremden bu yana 60 bin 542 talep alınmış, bu taleplerden 57 bin 98'i çözülmüştür. Belediyede bulunan Beyaz Masa ve 153 numaralı telefondan 7/24 ulaşılabilen çağrı merkezi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. - ADIYAMAN