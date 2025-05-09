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Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

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Adana'da hijyen kurallarını hiçe sayarak motosiklet üzerinde açıkta et satışı yapan seyyar satıcı halk sağlığını tehlikeye attı. Sıcak hava koşullarında, koruyucu önlem alınmadan sokakta satışa sunulan etler vatandaşlar tarafından, "Hindistan'a döndük. Hindistan sokak lezzetleri" olarak nitelendirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, hijyen kurallarının göz ardı edildiği ve halk sağlığını tehdit eden bir durumu gözler önüne serdi. Adana Haber Ajansı'nın aktardığı görüntülerde, motosiklet üzerinde açıkta kırmızı et satan bir seyyar satıcı, hem vatandaşların tepkisini çekti hem de gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

"HİNDİSTAN SOKAK LEZZETLERİ"

Skandal görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaş, sıcak hava koşullarında, motosikletin arkasında, hiçbir koruyucu önlem alınmadan satışa sunulan etler hakkında, "Evet Hindistan'a döndük. Hindistan sokak lezzetleri" ifadesini kullandı. Özellikle yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, hijyenik olmayan satış halk arasında endişe yarattı.

SAĞLIĞA ZARARLARI

Sıcak havanın kavurucu etkisiyle açıkta bırakılan etler, görünmez bir tehdit oluşturarak hızla bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır. Yüksek sıcaklıklar, et üzerinde hızla bakteri üremesine zemin hazırlar ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda zehirlenmelerine yol açan patojenler, etin lezzetini veya kokusunu değiştirmeden çoğalırken, bu durum tüketiciyi büyük bir riske atar. Özellikle yaz aylarında artan gıda zehirlenmesi vakaları, soğuk zincirin korunmadığı ve hijyen kurallarının göz ardı edildiği bu tür uygulamalar sağlık için çok tehlikelidir. Et ve et ürünleri, kesimden tüketime kadar tüm aşamalarda soğuk zincirde tutulmalıdır. Buzdolabında 0-4°C'de, derin dondurucuda -18°C'de veya altında saklanmalıdır.

Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Dininin emri gereği gibi kapanan kadını kadraja alıp özellikle bu başlığı atmışsınız. Oysa sizler yağmurlu ve soğuk havaların haberini verirken dahi, açık giyinen kadınları haberin görüntüsünde reklam gibi kullanıyorsunuz. O açık giyinmek ne kadar özgürlükse , böyle kapalı giyinmek de özgürlüktür. Hatta daha büyük özgürlüktür.

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme148
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Erdoğan gelmeden Avrupa Birliği konuşuluyordu pasaportumuzla bir çok ülkeye rahat giriyorduk erdoganla birlikte Ortadoğu'nun göbeğine yerlestik artık isadamlarina bile vize vermiyorlar gıda terorizminin dibini siyiriyoruz sarayda herşey özek organik el bebek gül bebek bjzim beb kletde zehir saçan gidalar

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıSeko Seko:

Adana zaten bizim hindistanımız

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Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

adanadan herşey beklenir

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında o etleri glikoz milikoz furuktoz muruktoz şurubuna bulayıp kanserojen nitrit nitrat türevi koruyucularla tatlandırıcı kıvam artırıcı aroma verici katkılarla gıda boyalarıyla harmanlasaydı yasal sağlıklı doğal organik olur yiyenin erkenden hasta sakat rahmetli olup terki diyar eylemesine hiç kimse ses çıkarmazdı

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıR S:

Ya bırak arkada?. Eskidi artık bu yöntemler. Fotoğrafı çeken ( montaj değilse) hesabı açık.iyi niyetli bir vatandaş gider şikayetini devletimin gerekli kurumuna yapar ve en kısa zamanda çözülür. Artık sizin sefil Turkiye hayalleriniz ilelebet gömülmüştür.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

at eti bile olabilir

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Haber YorumlarıHalit:

aynı mevzu başakşehir kayabaşı mahallessinde de var hemde kasap önünde asılı

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Valla peceli baciya bakarsak, hindistan bizden daha modern

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

eti bırktkta haydi o giyim ne öyle yahu görünmden cennte mi girecklermiş

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