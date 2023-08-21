Adana'da Saimbeyli ilçesinde çıkan bahçe yangını söndürüldü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda bahçedeki ağaçlara zarar verildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bahçedeki ağaçlara zarar verdi.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Yaşam