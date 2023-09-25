Adana'da kamyonun altında kalan çocuk yaralandı

Adana'da geri manevra yapan kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak isteyen 8 yaşındaki Alihan Yiğit, aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ADANA'da geri manevra yapan kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak isteyen Alihan Yiğit (8), aracın altında kalarak yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakalı öğrenilemeyen kamyon, geri manevra yapmak için hareket etti. Kamyonun geri geri geldiğini gören Alihan Yiğit, arkasına bıraktığı bisikletini kurtarmak istedi. Yiğit, koşarak yanına gittiği bisikletiyle beraber geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip, uyardığı kamyon sürücüsü aracı durdurdu. Sürücünün önce durup, sonra tekrar ileri doğru sürdüğü kamyonun altından çıkan Yiğit'in bacağından yaralandığı belirlendi. Sağ bacağı, kamyon lastiğinin altında kalarak yaralanan Yiğit, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü, ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.