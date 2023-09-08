Adana'da Atık Lastik Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da bir geri dönüşüm tesisin atık lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 8 arazöz, 5 tanker ve 3 TOMA ile gerçekleşen müdahalede, alevler çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için uzman itfaiye erlerinin inceleme başlatılacağı belirtildi.