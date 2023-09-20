Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. Çatıda bekleyen bir vatandaş bahçe hortumuyla yangına su sıkarak, itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.

6 katlı binada yangın: Vatandaş itfaiyecilere bahçe hortumuyla destek oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. Çatıda bekleyen adam bahçe hortumuyla yangına su sıkarak, itfaiye ekiplerine destek oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısında tadilat yapılırken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, apartmanın bitişiğindeki başka bir binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçrarken, kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangının sıçradığı binanın terasında bulunan bir adam, ekiplere yardım etmek için kolları sıvadı. Bahçe hortumuyla yanan çatıya su sıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bitişikteki binada yaşayan yaşlı bir kadın ise yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tarafından evinden dışarı çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mahalledeki çocuklar, itfaiye erlerini alkış yağmuruna tuttu.

Mahalle sakini Ahmet Bayırlı, "Yangın, tadilat yapılırken çıkmış. Biz sonradan gördük. Dumanı gördükten sonra dışarıya çıktık. Yangın çıktığını fark ettik ama iş işten geçmişti" dedi.