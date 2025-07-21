4 Yaşındaki Naim Kuru, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

4 Yaşındaki Naim Kuru, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Ümraniye'de oyun oynarken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Naim Kuru, 8 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Baba Serhat Kuru, oğlunun organlarını bağışlama kararı aldı.

ÜMRANİYE'de sokakta oyun oynadığı sırada aracın çarptığı 4 yaşındaki Naim Kuru, 8 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Naim'in 4 organı başkalarına hayat olacak. Adalet isteyen baba Serhat Kuru, "Kaldırmda oturuyordu, arkama baktığımda çocuğumun aracın altında olduğunu gördüm. Hastaneye ilk gittiğimizde beyin kanaması geçiriyordu, ameliyata aldılar. Çocuğumun durumu kritikti, organlarını bağışladık" ifadelerine yer verdi.

Kaza, 11 Temmuz Cuma günü saat 21.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki araç, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Naim Kuru'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Naim, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Naim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORGANLARI BAŞKALARINA UMUT OLACAK

Çocuğunun beyin ölümü gerçekleştiğini öğrenen baba Serhat Kuru, çocuğunun organlarını bağışlama kararı verdi. Hastanede resmi süreçleri tamamlayan baba Kuru, Naim'in karaciğer, kalp ve 2 böbreğini bağışladı. Organlarıyla başkalarına umut olan Naim'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verilecek.

'ÇARPAN KİŞİNİN AİLESİNDEN HİÇ KİMSE YANIMA GELMEDİ'

Baba Serhat Kuru, "Kaldırmda oturuyordu, arkama baktığımda çocuğumun aracın altında olduğunu gördüm. Hastaneye ilk gittiğimizde beyin kanaması geçiriyordu, ameliyata aldılar. Çocuğumun durumu kritikti. Yaşama bulgusu yoktu. Organ bağışı konusunda bugüne kadar eşim ve ben ikna olmamıştık, organları bağışlamak istemiyorduk. Gaziantep'e gittim, orada bir tanıdığımın tavsiyesi üzerine eşim ve ben ikna olduk. Ardından ben de tekrar uçağa binerek İstanbul'a geldim. İmza atarak çocuğumun organlarını bağışladık. Benim çocuğum 8 gün hastanede yattı. Çarpan kişinin ailesinden herhangi birisi benim ziyaretime gelmedi. Benim dalımdan bir meyve kopmuş, çarpan kişinin ailesinden hiç kimse yanıma gelmedi. İnsan gelir bir teselli eder" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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