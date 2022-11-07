3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılan yaşlı adam, Türkiye'yi hüzne boğdu

Sosyal medyada yaşlı bir adamla yapılan röportaj kısa sürede viral oldu. Yaşlı adam, 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa terk edildiğini söyledi. Yaşlı adamın sözleri, duyanları büyük hüzne boğdu.

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kaydedilen görüntüler yürek burktu. 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa terk edildiğini söyleyen yaşlı adamın sözleri yürekleri dağladı.

"ÖYLE GARİP GARİP OTURUYORUM"

Yaşlı adam, "Benim kimsem yok, annem öldü, babam öldü, hanımım öldü, kaldım bir tek ben. 3 tane çocuğum oldu, onlar bakmıyor, sahip çıkmıyor. Öyle garip garip oturuyorum" dedi.

YARDIM EDİLMESİ İSTENİYOR

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından yaşlı adama destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin devreye girerek yaşlı amcaya yardım etmesini istedi.