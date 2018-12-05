Yaşam Boyu Onur Ödülü" Cihat Aşkın'a Verildi

Dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'a Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı Mezunları Derneği tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde Cihat Aşkın için düzenlenen törende konuşan AKÜ Rektörü Pof. Dr. Mustafa Solak, Devlet Konservatuvarı Mezunları Derneği'nin her yıl düzenli olarak Yaşam Boyu Onur Ödülü verdiğini belirtti.

Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sanatçılar ile konservatuvar arasında sıkı bir bağın kurulmasına ve üniversitenin tanıtılmasına büyük katkı sağladığını anlatan Solak, "Derneğimizce daha öncede, 2014 yılında besteci Yalçın Tura'ya, 2015'de kanun sanatçısı Ruhi Ayangil'e, 2016'da Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na ve 2017'de opera ve şan sanatçısı Birgül Su Ariç'e bu ödül verilmiştir. Bu yıl ki ödülün sahibi ise, dünyaca ünlü keman sanatçımız ve akademisyen Cihat Aşkın olmuştur." diye konuştu.

-"Destekleriyle de bir çocuk korosu kurulmuştur"

Solak, Aşkın'ın bu toprağın kemancısı olarak tanındığını aktararak, Anadolu'nun sesini, tınısını ve ritmini tüm dünyaya tanıtmış ve övgü alan icracılığı yanında toplumla sürekli iletişim içerisinde olduğunu vurguladı.

Aşkın'ın Türkiye'nin her yerine giderek sanatını icra ettiğine değinen Solak, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılarından olan Aşkın'ın özellikle çocuklara yönelik projeleri konservatuvarımızca benimsenmiş ve destekleriyle de bir çocuk korosu kurulmuştur. Aşkın'ın 'Kocatepe' adlı eseri ise, bu topraklarda yaşanılanları müzik yoluyla anlatan en önemli eserler arasında görülmektedir." diye konuştu.

-"Hayat boyunca çalışır, çabalarız"

Cihat Aşkın da AKÜ Devlet Konservatuvar Mezunlar Derneği tarafından kendisine verilen Yaşam Boyu Onur Ödülü için teşekkür etti.

Yaşadığı topraklara hizmet etmeyi bir borç olarak gördüğüne işaret eden Aşkın, şunları söyledi:

"Hayatta hiçbir zaman yüksek bir makamda beklenti içerisinde olmamak ve sonucunda da sadece faydalı olabilmek adına yapılan çalışmalardan ötürü kurumunuz tarafından bu ödüle layık görülmek benim için en büyük onur oldu. Zira, hayat boyunca çalışır, çabalarız. ve bu çabalarımızın bizi bir şekilde doyurmasını bekleriz. Ancak, en büyük doyum manevi doyum olarak tarif edebileceğimiz bir duygudur. Maddi anlamda memnun olmak gelip geçicidir. Tıpkı şu ömrümüz gibi."

Aşkın, sanatın insanları yüceltmek, gönülleri zengin etmek, dünyaya güzellik katmak, insan alemini nizama sokmak için var olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Benim için en büyük onur, beni takip etmiş olan arkadaşlarım, kardeşlerim ve öğrencilerimin aynı yönü benimseyerek faydalı olabilme kaygısını güdebilmeleri ve de bu uğurda canla başla çalıştıklarını görmek ve yaşamaktır. Tarafıma layık görülen yaşam boyu onur ödülü için AKÜ Rektörlüğüne ve Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneğine ve tüm Afyonkarahisarlılara teşekkür eder, en derin kalbimle hürmetlerimi arz ederim."

Konuşmaların ardından AKÜ Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği adına rektör Solak tarafından Cihat Aşkın'a 2018 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi.

Daha sonda Aşkın, kısa bir keman resitali sundu.

Törene, Afyonkarahisar Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.