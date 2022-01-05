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Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta son 1 yıl içerisinde yasaklı ırk köpek besleyen ve gezdiren 23 kişiye toplamda 194 bin 711 lira para cezası uygulandı.

Sivas Valiliği 2019 yılında yayınladığı genelge ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio cinsi köpek besleyenlere 7 bin 802 lira para cezası verileceğini duyurmuştu. Genelgenin yayınlanması ile beslenmesi yasaklanan bu köpek ırklarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde Sivas'ın da bulunduğu çeşitli illerde yasaklı ırk köpek besleyen vatandaşlar cezadan korkarak köpekleri sokağa salmaya başladı. Sivas'ta son 1 yıl içerisinde ise yasaklı ırk besleyen 23 kişi hakkında işlem yapıldı. Şahıslara yasaklı ırk köpek besleme, ağızlıksız gezdirme gibi çeşitli suçlardan toplam 194 bin 711 lira para cezası uygulandı. - SİVAS

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

Yasaklı ırk köpek besleyenlere ceza yağdı

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