Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!
ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!
Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam
Eda Ece
Erdal Özyağcılar
Berk Oktay
Nesrin Cavadzade
Şafak Pekdemir
Nilperi Şahinkaya
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Can Nergis
Serkan Rutkay Ayıköz
ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
YASAK ELMA 97. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!