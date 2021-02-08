Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!
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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!

08.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:48
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!

ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma full izle! Yasak Elma oyuncuları!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Çağatay, Cansu'yla yaşadıklarından sonra, Yıldız'la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu'yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu'yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar. Ender ve Şahika, Hasan Ali'den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika'ya olacaktır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Nilperi Şahinkaya

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

YASAK ELMA 97. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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