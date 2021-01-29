Yasak Elma şahika ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu?

Fox TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma, son bölümündeki müstehcen sahnesinden sonra yeni bölüm fragmanı ile olay oldu. Dizinin 96. bölüm fragmanında Şahika'nın öldüğü söylentisi, 'Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu' sorularını akıllara getirdi. Yasak Elma şahika ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?

Fox TV ekranlarından pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Yasak Elma'nın 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Cansu ve Çağatay'ın müstehcen sahnesinin ardından olay olan entrika bombası dizi, yeni bölüm fragmanı ile kafaları karıştırırken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin yayınlanan 96. yeni bölüm fragmanında, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın, önce bayıldığı ardından ise öldüğü söylendi. Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım istediği görülen fragman sonrası sosyal medyada ortalık karıştı. Nesrin Cavadzade'nin gerçekten diziden ayrılıp ayrılmadığı sorularını akla getiren fragmandaki ölüm olayının, 1 Şubat akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.

NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi yapımcı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'ın tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Ayrılık kararının Cevadzade'nin yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam araya girmesiyle ertelendiği konuşulmuştu. Ancak yayınlanan son fragman ile akıllara yeniden diziden ayrılacağı sorularını getirdi.

YASAK ELMA 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI