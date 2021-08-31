Yasak Elma'nın yayın tarihi belli oldu

Fox TV'nin ilgiyle izlenen fenomen dizisi Yasak Elma geçtiğimiz gün sete çıktı. Yeni sezon çekimlerinin başladığı dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizi Yasak Elma dün sete çıktı. Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) ile Zehra'nın (Şafak Pakdemirli) patlamada öldüğü diziden Feride (Gülenay Kalkan) şehri terk ederek, Kaya (Barış Kılıç) ise senaryo gereği yurtdışına taşınarak ayrılıyor. Diziye yeni sezonda Murat Aygen (Doğan), Biran Damla Yılmaz(Kumru) ve Yasmin Erbil (Canan) katılıyor. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana'dan gelen Ömer'in babasının hemşiresine hayat verecek. Yasak Elma'da Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya ve Ömer'in babasına kimin hayat vereceği henüz belli değil. Dizinin yayın tarihi 13 Eylül olarak belirlendi.

Kaynak: Snob Magazin