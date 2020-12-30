Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor
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Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor

30.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:01

Yasak Elma'nın merakla beklenen 92. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne Şahika'nın cinayet itirafı damga vuracak. Yıldız, Ender ve Şahika, Halit Argun cinayeti suçlamasıyla cezaevine giriyor. Cezaevinin önünde çektirdikleri bir pozu paylaşan Nesrin Cavadzade ise "Hak ettiğimiz son" notunu ekledi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma dizisinin 4 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde nefes kesen anlar yaşanacak. Yasak Elma'da Yıldız ve Ender'den kurtulmak isteyen Şahika, Halit Argun'un cinayete kurban gittiğini Zehra'ya açıklıyor.

CEZAEVİNE GİRİYORLAR

Şahika'nın "Babanı Yıldız ve Ender öldürdü. Onu merdivenlerden ittiler. Ben de oradaydım ve her şeyi gördüm" sözleri Zehra'yı şoke ediyor. Fragmanda cinayet nedeniyle ilk önce Yıldız ve Ender cezaevine giriyor.

YILDIZ, ŞAHİKA'YA SALDIRIYOR

Ancak bir süre sonra Şahika da tutuklanarak yanlarına geliyor. Yıldız, cezaevine girmelerine neden olan Şahika'yı görünce kendine hakim olamayıp saldırıyor.

Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor

"HAK ETTİĞİMİZ SON"

Yasak Elma dizisinde Şahika rolünü oynayan Nesrin Cavadzade Instagram'dan Eda Ece ve Şevval Sam'la birlikte setteki cezaevi dekoru önünde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Hak ettiğimiz son" notunu ekledi.

Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor
Yasak Elma'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor
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