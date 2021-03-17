Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Yıldız kim?
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Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Yıldız kim?

17.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:28
Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Yıldız kim?

Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Yıldız kim?

103. bölümü ile ekrana gelecek Yasak Elma ne zaman? Yasak Elma 103. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma Yıldız kim? Yasak Elma yeni bölüm canlı izle!

YASAK ELMA NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 22 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Yasak Elma yeni bölüm 103. bölümü ile ekranlarda olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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