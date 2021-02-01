Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mert Altınışık hayatı ve biyografisi!
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Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mert Altınışık hayatı ve biyografisi!

01.02.2021 22:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:46
Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mert Altınışık hayatı ve biyografisi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisindeki karakterler hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak hikayesinde önemli değişikliklere gidilen Yasak Elma dizisinde farklı karakterler ön plana çıkmaya başladı. Mahmut karakteri de bu isimlerden biri oldu.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla merak topluyor. Mahmut karakterini canlandıran Mert Altınışık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yasak Elma Mahmut kimdir? Şafak Pekdemir kimdir, kaç yaşındadır, boyu kaç?

YASAK ELMA MAHMUT KİMDİR?

Yasak Elma Mahmut karakterini "Mert Altınışık" canlandırmaktadır.

Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mert Altınışık hayatı ve biyografisi!

MERT ALTINIŞIK KİMDİR?

Mert Altınışık (d. 14 Mayıs 1986), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk mezunudur.

Rol aldığı yapımlar:

2010 : Türkan : Ahmet : Televizyon dizisi

2010 : Kavak Yelleri : - : Televizyon dizisi

2011 : Firar : Kemal : Televizyon dizisi

2011-2016 : Beni Affet : Mehmet Kemal Kozan : Televizyon dizisi

2018 : Meryem : Kaan : Televizyon dizisi

2020 : Yasak Elma : Mahmut : Televizyon dizisi

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