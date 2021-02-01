Yasak Elma Mahmut kimdir? Mert Altınışık nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mert Altınışık hayatı ve biyografisi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisindeki karakterler hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak hikayesinde önemli değişikliklere gidilen Yasak Elma dizisinde farklı karakterler ön plana çıkmaya başladı. Mahmut karakteri de bu isimlerden biri oldu.