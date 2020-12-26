Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu
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Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu

26.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:30

Yakın zaman önce Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncu Barış Kılıç, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine transfer oldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ile Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç'ın yeni dizisi belli oldu.

FOX TV'DEN KANAL D'YE TRANSFER OLDU

Son zamanlarda sürekli oyuncu değişikliği yaşanan Yasak Elma'dan ayrılan Kılıç'ın yeni bölümlerde diziye geri döneceği ileri sürülmüş ancak oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yaşanan yeni gelişmenin ardından yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı fenomen dizide Barış Kılıç'ın Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı ileri sürüldü.

Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:30:50. #1.14#
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