Yasak Elma'da son zamanların dillerden düşmeyen esprisi yapıldı, sosyal medya sallandı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasak Elma'da son zamanların dillerden düşmeyen esprisi yapıldı, sosyal medya sallandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında Fehmi Pazarlı'nın sarf ettiği, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözleri dillere pelesenk oldu. Son olarak Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin de aynı ifadelerini bir sahnede kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürmüştü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etmişti. Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçmişti. Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi sosyal medyada gündem oldu.

DİZİDE DE İŞLENDİ

Sosyal medyada sık sık dönen espri, son olarak dizilere de sirayet etti. Fox TV'nin ilgiliyle izlenen dizisi Yasak Elma'da da kimsenin dilinden düşürmediği espri işlendi. Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin bir sahnede, gazetecilere verdiği röportaj sırasında, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması diziyi takip edenleri güldürdü. O sahnenin yayınlanmasından kısa süre sonra görüntüler viral oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR DE AYNI ESPRİYİ YAPMIŞTI

47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan ve teşekkür konuşması yapmak üzere sahneye çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir de sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" diyerek başlamıştı.

Yasak Elma'da son zamanların dillerden düşmeyen esprisi yapıldı, sosyal medya sallandı

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title