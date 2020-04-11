Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım - Haberler
İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

11.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:17
Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

"HABERİM YOK"

Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi Haberler
Sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! İşte istisna tutulan kurumların listesi
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Serdar Ortaç Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Zonguldak
Şu an buradasınız: Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 08:29:36. #1.14#
title