Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildiKÜTAHYA Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü polisteki ifadelerinin ardından...

ESKİŞEHİR (İHA) - Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 30 Aralık günü gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 13'ü polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul ve Eskişehir'de yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı. 13 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Polis, 20 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, suç örgütünün toplam işlem hacminin ise yaklaşık 47 milyon lira olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Son Dakika Haberleri

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