Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm çekimlerine başlanıyor. Ancak yaş engeline takılan 77 yaşındaki başrol oyuncusu Zafer Engin kadroda yer alamayacak.

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından alınan tedbirler kapsamında birçok dizinin çekimleri durduruldu. Bunların başında gelen Arka Sokaklar dizisi ekibi ise gerekli önlemleri alarak çekimlere devam etme kararı aldı.

BAŞROL OYUNCUSU OLMAYACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

SON STOK BÖLÜMÜ EKRANA GELDİ

Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı.

SET KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Arka Sokaklar dizisinin bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı onlarca kişinin yan yana çalışmak zorunda kaldığı dizi setlerinde çekimlerin bu kadar erken başlamasından şikayetçi oldu. Ve diziye şikayet yağdırdı.