Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi

06.09.2019 10:50

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye nedeniyle AK Parti, MHP ve CHP karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in külliye yapımını üstlendiğini açıklamasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da belediye olarak kendilerinin üstlendiğini duyurdu.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını önleyerek kahramanca mücadele edip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşaatı kentte gündem haline geldi.

ŞEHİDİN ANISI 3 PARTİNİN YETKİLİLERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un devreye girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarım kalan külliye inşaatının yapımını üstlendiğini açıklamış ve şehit babası Mehmet Zeki Sekin de Soyer'e teşekkür etmişti. Ardından MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Tunç Soyer'i eleştiren sert bir açıklama yaparken, AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da külliyenin yapımını üstlendiklerini bildirdi. Bu açıklamalar karşısında külliyenin yapımına aracı olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da, Işıkver'e tepki gösterdi.

MHP İl Başkanı Semih Işıkver

MHP İL BAŞKANI'NDAN SERT AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver sert bir açıklama yaptı. Şehit Fethi Sekin'in katillerinin PKK'lı olduğunu söyleyen Işıkver, HDP'yi PKK'nın siyasal uzantısı olmakla suçladı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in HDP'ye yakın olduğunu belirten Işıkver, "İzmir'de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Elazığ aslanı Fethi Sekin'in kabri ve külliyesinin ilimiz CHP Milletvekili aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yaptırılacağı kamuoyu ile paylaşılmış ve akabinde şehrimizde mübarek şehidimize olan büyük sevgi ve muhabbet sebebiyle vatandaşlarımız tarafından ciddi bir destek gördüğü de tarafımızca müşahede edilmiştir. Bir anda 'Külliyeyi ben tamamlarım' diye ortaya çıkan Tunç Soyer'in, Fethi Sekin'in şehadete yürüdüğü dönemlerde ülkemizin gündemini meşgul eden 'çukur/hendek hadiseleri' esnasında Diyarbakır Sur'a PKK'lı teröristlere destek olmak amacıyla bölgeye gittiğini, Diyarbakır Sur Belediyesi'ne kayyum atandığı zaman 'Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım' diye demeç verdiğinin aziz Türk milletince unutulmadığını ifade etmek isteriz. Unutulmamalıdır ki Tunç Soyer, defaten HDPKK'yı desteklemiştir. Şehidimiz Fethi Sekin'in katilleri PKK'lıdır. HDP, PKK'nın siyasal uzantısıdır. CHP, HDP ile ittifak halindedir. Velhasıl Tunç Soyer'in zihniyeti de, parası da kirlidir. Şehidimizin kabrinin, katillerinin yol arkadaşları tarafından yaptırılması hem şehidimize hem şehrimize yakışmayacak bir durum ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları

AK PARTİLİ ELAZIĞ BELEDİYESİ: KÜLLİYENİN YAPIMINI ÜSTLENİYORUZ

MHP İl Başkanı Işıkver'in açıklamasından sonra AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yapılması düşünülen külliyeyi Elazığ Belediyesi olarak üstlendiklerini açıkladı. Açıklamasında 'polis memuru Fethi Sekin'in birlik ve beraberliğimizi koruma adına şehit düştüğünü' anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Baskil ilçesi Doğancık köyünde yapımına başlanan ancak yarım kalan Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nin yapımını Elazığ Belediyesi olarak üstleniyoruz. Hain terör örgütü mensuplarına karşı verdiği kahramanca mücadeleyle tüm Türkiye'de sevilen ve sayılan kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in adını yaşatmak bizler için onur ve gurur vericidir. Vatan savunmasında kahramanca şehit düşen hemşehrimiz Fethi Sekin'in adını yaşatmak, PKK terör örgütüyle isimleri anılanlara değil, vatanı uğruna canlarını vermeye hazır olan bu memleketin evlatlarına düşer. Bu duygularla şehidimiz Fethi Sekin adını taşıyan külliyenin kalan işlerinin tamamlanması noktasında gerekli talimatları verdiğimi buradan ifade ediyor, vatan savunmasında şehit düşenlere bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

CHP Milletvekili Gürsel Erol

CHP'Lİ EROL: ÖNEMLİ OLAN KİMİN YAPACAĞI DEĞİL, YAPILMASINA ÖNCÜLÜK ETMEKTİR

Siyasette kendi farklılığını ifade edemeyenlerin bölücülük yaptığını ileri süren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, "Siyasetin dili demokrasinin dilidir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler, siyaset dilini kullanarak ülkeye barışı, huzuru, güveni getirirler. Demokrasi dili sayesinde toplumsal adaleti, özgürlüğü, eşitliği yaşatırlar. Hoşgörü ortamı dostluğu, kardeşliği, ülke birlik bütünlüğünü oluştur. Gelişmenin, kalkınmanın ve çağdaş bir ülke olmanın önünü açar. MHP Elazığ İl Başkanının son dönemlerde yaptığı açıklamalarda da görüyoruz ki maalesef siyaset diline yakışmayan ölçüde seviyesiz bil dil kullanmaktadır. MHP İl Başkanının şehidimiz Fethi Sekin adına yaptırılan yarım kalan külliye inşaatının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından yapılmasına yönelik etik olmayan, siyasi kültürden ve nezaketten uzak açıklamalarını tepkiyle karşılıyorum ve soruyorum kendisine 8 aydır inşaatı duran ve enkaz gibi bekleyen külliyenin bugüne kadar farkında değil miydiniz? Yeni mi aklınıza getirdik? Bizim için önemli olan kimin yapacağı değil yapılmasına öncülük etmemizdir. Elazığ Milletvekili olarak ilin sorunlarına farkındalık, çözümüne yönelik yetkili kurumları ya da kişileri harekete geçiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz kavganın değil Elazığ'a hizmet etmenin çabası içerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA