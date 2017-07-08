Yarım Asırdır Tahta Beşik Yapıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ta 67 yaşındaki ahşap ustası Sait Durgun, talebin azalmasına rağmen yarım asırdır ağaçları işleyerek beşiğe dönüştürüyor.



Durgun, Cizre ilçesi Ali Bey Mahallesi'ndeki 60 metrekarelik atölyesinde, teknolojik gelişmeler sonucu üretimin sanayileşmesiyle unutulmaya yüz tutan tahta beşik yapımını sürdürüyor.



Bir zamanların vazgeçilmezi tahta beşik satışının azalması nedeniyle inşaatlarda da çalışan Durgun, mesleğini yaşatmak istiyor.



Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği yarım asırlık mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.



Çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşayan Durgun, mesleği öğrendiği yıllarda elektriksiz el tezgahlarında çalıştıklarını anlattı. O dönemde ağaçları, ayakla döndürülen makinede işlediklerini dile getiren Durgun, "O zamanlar çok zordu. Sonradan elektrikli tezgahlar çıktı." dedi.



"Beşik yaptığımda mutlu oluyorum"



Geçmişte haftada 2-3 beşik sattığını bildiren Durgun, şimdi ise bunun ayda 1-2'ye düştüğünü kaydetti.



Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini severek yaptığını ifade eden Durgun, "Hiçbir iş bunun gibi bana zevk vermiyor. Ağacı kestiğimde, o kokuyu aldığımda, beşik yaptığımda mutlu oluyorum." diye konuştu.



Yaptığı beşikleri talep olduğunda İstanbul, Mersin ve Adana'ya da gönderdiğini belirten Durgun, "Bu yöreden başka şehirlere gidenler tahta beşiği tercih ediyor. Bu durumda benimle irtibata geçenlere beşik yapıyorum." dedi.



Durgun, talebin artması ümidiyle tahta beşik yapımına devam ettiğini sözlerine ekledi.