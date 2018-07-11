Yargıtayın Yazıcıoğlu Soruşturmasıyla İlgili Kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması, olayda hayatını kaybedenlerden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'i mutlu etti.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin 25 Mart 2009'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karara çok sevindiklerini söyledi.

Dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması için yargıya müracaat ettiklerini anımsatan Güneş, "Bunun sonucunu gördük. Yüksek rütbeli 9 memur hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması bizim için çok önemli bir gelişme. İnşallah devamı da gelecek." dedi.

Davayla ilgili önceki dönemlerde ümitsiz olduklarını ancak son yıllarda ümitlendiklerini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Özellikle son 1 sene içerisinde yaşanan durumlardan dolayı ümidimiz arttı. Bu durum gerek bizleri gerek diğer aileleri, bütün şehit yakınlarını, çocuklarını herkesi sevindirdi. Tabii bu etap etap oluyor, beklemesi sabır isteyen bir süreç. Adalet Bakanlığının son müracaatından sonra zaten umutlanmıştık. Bu konunun araştırılıp, tekrar bozulacağını düşünmüştük. Dosyada 130 kişiyi aşkın şüpheli var, bu karar bizi mutlu etti. Bu insanlar içerisinde suçlu olanlar da suçsuz olanlar da olabilir. Biz burada herkesin tarafsız şekilde, gerçekten şeffaf şekilde araştırılıp bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz."

"Bizim tek derdimiz adaletin yerini bulması"

Kararın kaldırılmasıyla soruşturmanın yeniden başlayacağını ifade eden Güneş, "Yüksek rütbeli memurlar hakkında soruşturma açılacak, bizim tek derdimiz adaletin yerini bulması. Tabii ki bu süreç bizi mutlu etti." diye konuştu.

Kararın ardından olayda hayatını kaybedenlerden Yüksel Yancı, Erhan Üstündağ ve Murat Çetinkaya'nın aileleriyle de görüştüğünü anlatan Güneş, "Hepimiz bu karara açıkçası çok sevindik. Çünkü adaletin bu sürecini beklemek çok zor bir şey. Cenazelerin bulunmasıyla ilgili bir bekleyiş süreci yaşadık ama adaleti beklemek bizim için daha zor geldi. Diğer aileler de son 1 sene içerisinde yaşanan bu süreçten çok memnunlar. Onların da temennisi ve ümidi adaletin er ya da geç tecelli etmesi. Suçlular her kimse bulunsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.