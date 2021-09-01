Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
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Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Güncel

- Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

- Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi

ANKARA - Yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de aralarında bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan başlayan yürüyüşün ardından Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Misak-ı Milli kulesinde devam edilen ziyarette Yargıtay Başkanı Akarca, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu notları düştü:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel taşlarından biri olan Yargıtay'ın mensupları olarak manevi huzurundayız. İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için, yaşamsal önemi bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli etkendir. Yargıtay devlet ve toplum hayatından üstlendiği önemli rolün farkında olarak, dünyadaki en yüksek adalet standartlarını uygulamanın azim ve kararlığı içindedir. 2021-2022 adli yılının ilk gününde yeni hizmet binamızın hizmete açmanın da coşkusunu yaşıyoruz. Bize bu mükemmel çalışma imkanını sağlayan yüce Türk milletine olan minnet borcumuzu özverili çalışmalarımızı katlayarak adaleti gecikmeksizin tam ve doğru şekilde yerine getirerek ödeyeceğimize tüm meslektaşlarımızla birlikte huzurunuzda söz veriyoruz. Bu yıl da geçmiş başarılarımızdan aldığımız güç ve kendine güven duygusu ile bize emanet ettiğiniz Cumhuriyetin ilkelerine sadık kalarak halkımıza hizmet etmenin kıvancı içerisindeyiz. Yeni adli yılın hayırlı olması dileğiyle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhunuz şad olsun.

Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi
Yargıtay adli yılın ilk gününde Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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