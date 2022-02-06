Yargı nerede çekiliyor? Yargı adliye nerede? Yargı dizisi hangi şehirde çekildi?
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Kanal D ekranlarının merak takip edilen Yargı dizisi izleyicileri dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Yargı dizisi nerede çekiliyor sorusu bu kapsamda sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı nerede çekiliyor? Yargı adliye nerede? Yargı dizisi hangi şehirde çekildi? İşte ayrıntılar...
Yargı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni başlayan dizisi Yargı nerede çekiliyor merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hakkında detaylar araştırılıyor. Yargı nerede çekiliyor? Yargı adliye nerede? Yargı dizisi hangi şehirde çekildi?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
Yargı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilen dizinin çekildiği mekanlardan biri olan adliyenin de Çağlayan Adliyesi olduğu belirtilmektedir.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla