Yargı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni başlayan dizisi Yargı nerede çekiliyor merak edildi. Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri hakkında detaylar araştırılıyor. Yargı nerede çekiliyor? Yargı adliye nerede? Yargı dizisi hangi şehirde çekildi?

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yargı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilen dizinin çekildiği mekanlardan biri olan adliyenin de Çağlayan Adliyesi olduğu belirtilmektedir.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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