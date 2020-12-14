Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı
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Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı

14.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:05

Yardımeli Derneği Şırnak İl Temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç aileler kışlık odun yardımında bulunuldu.

Yardımeli Derneği Şırnak İl Temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç aileler kışlık odun yardımında bulunuldu.

İl Temsilcisi Salih Babrak, dernek tarafından tespit edilen ailelere kışlık yakacak odun ve kömür yardımında bulunduklarını söyledi.

Yardım alan aileler derneğe teşekkürlerini iletti.

Silopi ilçesinde yaklaşık 20 ton odun ve kömür dağıttıklarını belirten Babrak, hem dernek merkezinden hem de bağışçılardan aldıkları yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Babrak; "Önceliğimiz yetim, dul ve öksüz ailelerdir. Yardıma muhtaç aileler bize her zaman ulaşabilirler." dedi.

Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı
Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı
Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı
Yardımeli Derneği'nden yoksul ailelere kışlık odun yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:05:46. #1.14#
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