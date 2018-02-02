Yardım Etmeye Çalışırken Ölümden Dönmüşler

RAUF MALTAŞ - Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezindeki Çalık Camisi'ne yapılan roketli saldırıda yaralanan imam ile müezzinin, olayda yaşamını yitiren Suriyeli sığınmacıya sadaka vermeye çalıştıkları esnada ölümden kurtuldukları ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında teröristlerin roketli saldırı gerçekleştirdiği, 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'nde yaşananlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Saldırıda yaralanan cami imamı İbrahim Halil Albayrak (53), Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Nekahet dönemini evinde geçiren imam Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır aynı camide görev yaptığını söyledi.

Albayrak, ilk defa camide karşılaştıkları saldırı nedeniyle büyük şok yaşadıklarını dile getirdi.

Olay günü yaklaşık 20 kişilik cemaatle başladıkları namazda 10 kişinin tespih çekmeye kalmadan camiden ayrıldığını, namazı tamamladıktan sonra dışarıya doğru yöneldiklerini anlatan Albayrak, "Şiddetli bir patlama oldu. Kubbenin altındaki cemaatimizden 2 şehit oldu, diğerleri de hafif yaralı olarak o gün hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli sığınmacı Tarık Tabbak'a yardım etmeye çalıştıkları esnada patlamanın gerçekleştiğini aktaran Albayrak, "Görev arkadaşım müezzin İbrahim Aşıroğlu 'Hocam üzerinde para varsa arkadaşa verelim' dedi. Ben elimi cebime attığımı biliyorum ama onun haricindekiler aklıma gelmiyor. Bir anda patlamayla zaten her şey mahvoldu. Ben kendilerinden ve kubbeden biraz uzaktaydım. Bizim müezzin arkadaşımıza para vermeye çalıştığım için Suriyeli şehit kardeşimiz Tarık ikimizin arasındaydı. Müezzin arkadaşım da kafasından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Camide bulunan cemaatin işitme sıkıntıları halen devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Bir kıyamet kopmuş"

İl Müftüsü Mahmut Karatepe de saldırı anında camide imam ve müezzinle birlikte 8-10 kişinin bulunduğunu söyledi.

İmam ve müezzinin iyi niyetinin icrası esnasında saldırının gerçekleştiğini aktaran Karatepe, "O iyi niyet, o sadakayla o halis ve samimi düşünceyle arkadaşlarımız ilgilenirken saldırı olmuş. Biraz erken davranmış olsalar aynı enkaz ve çöküntünün altında olabilirlerdi. Allah tekrar tekrar şehitlere rahmet eylesin. Bir daha benzer acılar yaşatmasın." dedi

Karatepe, olayın ardından yaptıkları araştırmada Tabbak'ın başındaki takkeyi bulduklarını sözlerine ekledi.