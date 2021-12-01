Yardım derneğinden Manavgat Asayişine araç desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yardım derneğinden Manavgat Asayişine araç desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yardım derneğinden Manavgat Asayişine araç desteği

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2021 model araç hibe edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2021 model araç hibe edildi.

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneğinin, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe ettiği 2021 model araç İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde yapılan törenle teslim alındı.

Araç teslim töreninde Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve emniyet yetkilileri ile Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği başkanı Öner Özen, yönetim kurulu üyeleri Baykal Özden, Yüksel Şahin, Murat Çakmak ve Erhan Şenel hazır bulundu.

Manavgat Asayişine Yardım ve Sosyal Dayanışma Derneği başkanı Öner Özen, aracın hayırlı işlerde kullanılmasını temenni ederek anahtarını Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç'a teslim etti. - ANTALYA

Yardım derneğinden Manavgat Asayişine araç desteği

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

 Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

 Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title