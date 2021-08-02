Yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin lira ceza
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Yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin lira ceza

Yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin 455 TL para cezası uygulandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yardım adı altında kayısı toplayan şahsa 5 bin 455 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Akçadağ ilçesi Taşolar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yardım adı altında 1 şahsın kayısı topladığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları esnasında söz konusu şahıs yakalandı. İzinsiz yardım toplayan şahsa 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda geçen ilgili makamlardan izin almadan yardım toplamaktan 5 bin 455 TL para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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