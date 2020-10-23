Yaramızda kalsın sözleri nelerdir? Sevilen şarkı yaramızda kalsın şarkı sözleri nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan yaramızda kalsın şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Onur Can Özcan'a ait yaramızda kalsın şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Onur Can Özcan bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki yaramızda kalsın şarkı sözleri nelerdir?