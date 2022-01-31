Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati - Haberler
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Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

İhlas Haber Ajansı, Hasan Eryılmaz - Yerel
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Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Malatya'da yuvasını terk eden yavru köpeğin annesi tarafından sokaktan alarak yuvasına götürülmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

MALATYA (İHA) - Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

MALATYA - Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Malatya'da yuvasını terk eden yavru köpeğin annesi tarafından sokaktan alarak yuvasına götürülmesi cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşanan olayda, soğuk havada yuvasında ayrılarak sokakta dolaşan yaramaz yavru köpek annesi tarafından bulunduğu yerden alınarak yuvasına götürülürken, yavru köpeğin yuvasına taşınma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte görüntüler yürekleri ısıttı.

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

Yaramaz yavru köpeğe anne şefkati

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

Malatya, Yerel, Haber

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