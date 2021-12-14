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Yaralı karacayı jandarma ekipleri kurtardı

Yaralı karacayı jandarma ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklara sıkışan karacayı jandarma ekipleri kurtardı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklara sıkışan karacayı jandarma ekipleri kurtardı.

Çatalzeytin'in Ginolu koyunda kayalıklara sıkışan karacayı gören vatandaşlar, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istediğinde bulundular. Bunun üzerine harekete geçen Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Ginolu koyuna gelerek kayalıklara sıkışan karacayı kurtardı. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince tedavisi yapılmak üzere teslim alındı. - KASTAMONU

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