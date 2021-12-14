Yaralı karacayı jandarma ekipleri kurtardı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklara sıkışan karacayı jandarma ekipleri kurtardı.
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kayalıklara sıkışan karacayı jandarma ekipleri kurtardı.
Çatalzeytin'in Ginolu koyunda kayalıklara sıkışan karacayı gören vatandaşlar, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istediğinde bulundular. Bunun üzerine harekete geçen Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Ginolu koyuna gelerek kayalıklara sıkışan karacayı kurtardı. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince tedavisi yapılmak üzere teslim alındı. - KASTAMONU
Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok
Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri