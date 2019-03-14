Yaralı Karaca İçin Zamanla Yarıştılar

Samsun'da seçim çalışmaları yapan gençler, yol kenarında buldukları yaralı bir karacayı zamanla yarışarak Hayvan Hastanesine götürdü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen karaca kurtarılamadı.

Kavak ilçesi Karlı Mahallesi yolunda seçim minibüsüyle seyir halinde olan AK Parti'li gençler, yolun kenarında köpeklerin saldırdığı bir karacayı gördü. Köpeklerin saldırma riskine rağmen karacayı köpeklerden kurtarıp seçim minibüsüne koyan gençler, hızla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine doğru yola çıktılar. Ayağı parçalanan ve vücudunun birçok yerinde yara olan karaca hayvan hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ellerinden gelen gayreti gösteren AK Parti'li gençler, haberi üzüntüyle karşıladılar.

Karacayı yolun kenarında bulduklarını belirten AK Parti Kavak seçim bürosunda görevli Ramazan Özçelik, "Büyük köpekler saldırmıştı. Hayvan korkmuştu. Köpeklerden biz de korktuk ama bir şekilde aldık onu. Ayağı parçalanmıştı. Çok zor durumdaydı. Karacayı arkadaşlarla birlikte aracımıza aldık. Yetkilileri aradık Hayvan Hastanesine yönlendirdiler. Hızla buraya geldik. Maalesef telef oldu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA