Yaralı Kalbim canlı izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! 5 Nisan Yaralı Kalbim yayın akışı!
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Yaralı Kalbim canlı izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! 5 Nisan Yaralı Kalbim yayın akışı!

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Yaralı Kalbim canlı izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! 5 Nisan Yaralı Kalbim yayın akışı!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim son bölüm izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman? Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 5 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim son bölüm izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman? Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

YARALI KALBİM NE ZAMAN?

Aşkın imkansızlık ve yalanlarla girdiği sınav Yaralı Kalbim ile hafta içi 11:50, hafta sonu 13:00'te Kanal 7'de. 56. bölümü ile bugün Kanal 7 ekranlarda.

YARALI KALBİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

eji Mann sandığı Dev'in Geet'in odasına girdiğini görür ve onu her şeyi annesine söylemekle tehdit eder. Mann yüzünden sor duruma düşen Dev çok panikler. Dev, Teji'nin kız kardeşi Nandini'ye karşı bir şeyler hissetmeye başlar. Teji Geet'in evine dönmesi için şart koşar. Evdeki tüm işleri yapmak zorunda kalan Dev, çok yorulur. Öte yandan Mann'ın yardımcısı Adi Geet'in yanına gelir. Onu gören Dev ve Mann planlarının ortaya çıkmasından korkar. Adi tüm planı bozacak mı?

Yaralı Kalbim canlı izle!

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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