Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alandı
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Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alandı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde buldukları kızıl şahin tedavi altına alındı.

03.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:04
Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alandı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde buldukları kızıl şahin tedavi altına alındı.


Afyonkarahisar'ın kasabasında vatandaşların yaralı halde bulduğu kızıl şahin, Şube Müdürlüğü personelleri tarafından teslim alındı. Kızıl şahin, ekipler tarafından tedavisi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Merkezine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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