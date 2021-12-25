YARALI BULUNAN KURT YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI - Haberler
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YARALI BULUNAN KURT YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de yaralı bulunan kurt yavrusu, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

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KIRIKKALE'de yaralı bulunan kurt yavrusu, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Balışeyh ilçesinde bulunup, özel bir veteriner kliniğine getirilen yaralı kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisi için KKÜ Veteriner Fakültesi'ne getirilen kurt yavrusu, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya bırakılacak. KKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı asistanı Merve Bakıcı, "Minik dostumuz bize iki gün önce Doğa Koruma aracılığıyla geldi. Dışarıda bulunduğunda yerde yatıyormuş ve muhtemelen kafasına darbe almış. Geldiğinde kafasında kanama vardı ve çok ödemliydi. Ayakta duramıyordu. Gerekli tedavilerine başladık ve 1-2 gün içinde çabucak toparladı. Ayağa kalkmaya başladı. Geldiği güne göre daha iyi. Biraz daha sağlığına kavuştuktan sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.

YARALI BULUNAN KURT YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

YARALI BULUNAN KURT YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

YARALI BULUNAN KURT YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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