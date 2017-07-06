Yapımı Kolay Yumuşacık Peynirli Çörek Tarifi - Çörek Tarifi - Nefis Yemek Tarifleri

Bugün sizlere sahurda yada kahvaltılarınız da hazırlayabileceğiniz kolay peynirli çörek tarifi paylaşıyoruz. Ramazan pidesi gibi görünümüyle mis gibi kokusu ile lezzetine doyamayacağınız bir çörek tarifini denemenizi tavsiye ederiz. Misafirlerinize ve ailenize sofrada poğaçalardan sıkıldıysanız bu lezzetli çöreği hazırlayabilirsiniz yapımı da oldukça kolay olan çörek tarifi. Sizlerde yumuşacık peynirli çörek tarifini sizlerde denemek isterseniz videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )