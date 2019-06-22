Yapımı İptal Edilen Superman Filminin Taslak Çizimleri Ortaya Çıktı

Bazen sevdiğimiz bir yönetmen, sevdiğimiz bir kahramanın filmini yapsa nasıl olurdu diye merak ederiz. Zamanında işler yolunda gitseydi yaptığı işler birçok insan tarafından sevilen J.J. Abrams, bir Superman filmi yapsaydı nasıl olurdu sorusunun cevabını alabilirdik. J.J. Abrams, 2000'lerin başında Superman: Flyby isimli bir film üzerinde çalışıyordu ancak sonrasında işler yolunda gitmedi ve proje rafa kaldırıldı. Sonrasında çıkan Superman Returns isimli filmse birçok kişi tarafından ağır eleştiriler almıştı.

2019 yılının en iyi animasyon filmi ödülünü alan Spider-Man: Into the Spider-Verse isimli animasyon filminin yönetmeni Peter Ramsey, zamanında Superman: Flyby filmi için taslak çizimleri yapmıştı. Bu taslak çizimlerini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Ramsey, oldukça başarılı çizimler ortaya çıkarmış.

Ramsey'nin paylaştığı ilk çizimlerde Superman'i uçarken görüyoruz. Çizgi romanları aratmayan kalitede bu çizimler, çıksaydı filmin nasıl bir film olacağına dair düşünceleri daha da artırıyor.

Ramsey attığı ilk tweet'e gelen etkileşimlerden memnun kalmış olacak ki yarım saat sonra birkaç çizim daha paylaştı. Bu sefer paylaştığı çizimlerde ilk görsellerde Superman'in kovaladığı düşünülen, filmin kötü karakteri olması planlanan Ty-Zor ve Superman arasındaki dövüş görünüyor.

Son olarak, J.J. Abrams'ın yapmak istediği filmde Lex Luthor, bir CIA ajanı olacaktı. Yani film çıksaydı çizgi romanlarla olan bağlantısı muhtemelen sorgulanacaktı ve bu yönde eleştiriler de kaçınılmaz olacaktı ancak her şeye rağmen böyle bir film çıksaydı nasıl olurdu düşüncesi her zaman akıllarda kalacak.