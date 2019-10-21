Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.
82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binasında, demir bağlama yapıldığı sırada çökme oluştu. Yaralananın olmadığı çökmenin ardından bölge, iş makineleriyle temizlendi. Kazanın, inşaat çalışmalarını aksatmadığı belirtildi.