Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi.

21.10.2019 16:56
Yapımı devam eden hastanenin ek bina inşaatında çökme yaşandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yapımı devam Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binası inşaatında çökme meydana geldi. 

82 Evler Mahallesi'nde yapımı süren Tarsus Devlet Hastanesi'nin ek binasında, demir bağlama yapıldığı sırada çökme oluştu. Yaralananın olmadığı çökmenin ardından bölge, iş makineleriyle temizlendi. Kazanın, inşaat çalışmalarını aksatmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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