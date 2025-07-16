TV 8 ekranlarının yeni yarışma programı Yaparsın Bilirim izleyicileri ekrana bağlıyor. Temizlik ve yemek pişirme etaplarıyla ilgi çeken yarışmada izleyiciler de araştırılıyor. Peki, Yaparsın Bilirim Gizem kimdir? Yaparsın Bilirim Gizem kaç yaşında, nereli?

YAPARSIN BİLİRİM GİZEM KİMDİR?

Yaparsın Bilirim yarışmacısı Gizem hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.