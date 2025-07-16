Yaparsın Bilirim Büşra kimdir? Yaparsın Bilirim Büşra kaç yaşında, nereli?
TV8'in popüler programı Yaparsın Bilirim'in sunuculuğunu Ece Erken ve Cem Özkök yapıyor.. Programın yarışmacılarından Büşra hakkında merak edilenler gündemde. Büşra'nın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu merak konusu oldu.
TV 8 ekranlarının yeni yarışma programı Yaparsın Bilirim izleyicileri ekrana bağlıyor. Temizlik ve yemek pişirme etaplarıyla ilgi çeken yarışmada izleyiciler de araştırılıyor. Peki, Yaparsın Bilirim Büşra kimdir? Yaparsın Bilirim Büşra kaç yaşında, nereli?
YAPARSIN BİLİRİM BÜŞRA KİMDİR?
Yaparsın Bilirim yarışmacısı Büşra hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.
YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA
TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.
Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.