TV 8 ekranlarının yeni yarışma programı Yaparsın Bilirim izleyicileri ekrana bağlıyor. Temizlik ve yemek pişirme etaplarıyla ilgi çeken yarışmada izleyiciler de araştırılıyor. Peki, Yaparsın Bilirim Büşra kimdir? Yaparsın Bilirim Büşra kaç yaşında, nereli?

YAPARSIN BİLİRİM BÜŞRA KİMDİR?

Yaparsın Bilirim yarışmacısı Büşra hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.