Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez, yanlışlıkla hapishaneden salıverildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.