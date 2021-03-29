Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez, yanlışlıkla hapishaneden salıverildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez yanlışlıkla serbest bırakıldı.

MAHKEMEYE ÇIKACAKTI

Fernandez'in cinsel taciz ve B sınıfı uyuşturucu bulundurmak suçundan Wormwood Scrubs Hapishanesi'ndeki gözaltı süresinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyordu. Metropolitan Polisi, Fernandez'in çarşamba akşamı 'yanlışlıkla' gözaltından serbest bırakıldığını açıkladı.

HER YERDE ONU ARIYORLAR

Metropolitan Polisi, Fernandez'in en son Wealdstone High Caddesi'nde görüldüğünü ve şüpheliyi görenlerin polise haber vermesini istedi. Yetkililer, bu yanlışlığın nasıl yapıldığına dair açıklama yapmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Getir kimin? Getir'in sahibi kimdir?
Getir kimin? Getir'in sahibi kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Vladimir Putin Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Burak Sevinç Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 09:43:33. #1.14#
title