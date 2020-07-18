Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti Hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde yaşlı adamın yanına çağırdığı kız çocuğunu istismar ettiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti.

Sosyal medyada, yaşlı bir adamın, yanına gelen küçük kızı istismar ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan, ancak hangi ilde çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor. Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor. GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi. Kaynak: DHA