Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Haberler
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Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler, tankeri durdurarak faciayı önledi.

Olay, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanıcı madde taşıyan tankerin arka bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Tankerin arkasında yükselen alevleri gören diğer sürücüler, kornaya basarak tanker sürücüsünü uyardı. Tankeri durduran sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Tanker, 3. Sayfa, Haber

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